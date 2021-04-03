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هيكل" يهنئ "رشوان" لفوزه بمقعد نقيب الصحفيين

01:19 ص السبت 03 أبريل 2021
هيكل" يهنئ "رشوان" لفوزه بمقعد نقيب الصحفيين

أسامة هيكل

كتب مينا غالي
وجه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، التهنئة إلى الكاتب الصحفى ضياء رشوان لفوزه فى انتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب الصحفيين للمرة الثانية على التوالى، والثالثة فى مسيرته المهنية، قائلا إن تكرار فوزه دليل على ثقة الصحفيين به ويلقى عليه بمسؤوليات كبيرة.

وأعرب "هيكل" عن أمنياته بالتوفيق للنقيب ضياء رشوان، داعيًا أبناء المهنة إلى التكاتف مع نقيبهم للحفاظ على مكانة المهنة الصحفية، والسير نحو تطوير الأدوات الصحفية والإعلامية لمواكبة متطلبات العصر الحالي.

أسامة هيكل ضياء رشوان نقيب الصحفيين انتخابات التجديد النصفى

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