مديرة اليونسكو في زيارة للمتحف المصري قبل ساعات من موكب المومياوات الملكية (صور)

(مصراوي):

وصلت أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، مساء اليوم، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق 4 أيام، تلبية لدعوة رسمية وجهتها لها مصر، للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه السبت 3 أبريل الجاري.

وفور وصولها قامت رئيس منظمة اليونسكو، بجولة داخل المتحف المصري بالتحرير، لمتابعة عملية تجهيز المومياوات الملكية التى سيتم نقلها غداً في الموكب الأسطوري لبدء رحلتهم الأخيرة التي ستجوب شوارع القاهرة وصولاً إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

كما قامت زيارة قاعة یویا وتویا بعد تطويرها، وقاعة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالإضافة إلى زيارة القاعة التي كان يُعرض بها المومياوات الملكية التى سيتم نقلها غداً والقطع الأثرية التى تم وضعها بالقاعة بدلاً منها والتى تتضمن عدد من الخبيئات الأخرى منها خبيئة وادي الجُسس أو خبيئة كهنة آمون المعروفة بمقبرة باب الجسس والتي تعتبر أكبر مقبرة سليمة وجدت في مصر في القرن 19.

وأعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن إعجابها البالغ بكافة مقتنيات المتحف ولا سيما كنوز الملك الذهبي توت عنخ أمون ومجموعتي یویا وتویا.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها لمصر ستتضمن زيارات للعديد من المواقع الأثرية في مصر.

​