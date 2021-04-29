شيخ الأزهر يعزي ملك الأردن في وفاة ممثله الشخصي
كتب- محمود مصطفى:
تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة ممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال.
وتوفى الأمير اليوم الخميس، ودعا شيخ الأزهر المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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