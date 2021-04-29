شيخ الأزهر يعزي ملك الأردن في وفاة ممثله الشخصي

11:42 م الخميس 29 أبريل 2021
شيخ الأزهر يعزي ملك الأردن في وفاة ممثله الشخصي

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة ممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال.

وتوفى الأمير اليوم الخميس، ودعا شيخ الأزهر المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ملك الأردن الملك عبد الله الثاني الأمير محمد بن طلال

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