قرع العسل والجزر.. الصحة تكشف الأغذية الغنية بفيتامين (أ) المقوي للمناعة ضد كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح الأغذية الغنية بفيتامين (أ) المقوي للمناعة ضد جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة، أن الخضراوات حمراء وبرتقالية اللون غنية بفيتامين أ الذي يعزز المناعة.
ونصحت المواطنين بتناول البعض منها يومياً مثل الطماطم والفلفل الألوان وقرع العسل والبطاطا والجزر.
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