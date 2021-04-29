قرع العسل والجزر.. الصحة تكشف الأغذية الغنية بفيتامين (أ) المقوي للمناعة ضد كورونا

11:28 م الخميس 29 أبريل 2021
قرع العسل والجزر.. الصحة تكشف الأغذية الغنية بفيتامين (أ) المقوي للمناعة ضد كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح الأغذية الغنية بفيتامين (أ) المقوي للمناعة ضد جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن الخضراوات حمراء وبرتقالية اللون غنية بفيتامين أ الذي يعزز المناعة.

ونصحت المواطنين بتناول البعض منها يومياً مثل الطماطم والفلفل الألوان وقرع العسل والبطاطا والجزر.

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فيتامين أ فيروس كورونا فيسبوك قرع العسل الخضراوات الجزر البطاطا

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