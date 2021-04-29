شديد الحرارة والقاهرة 36 درجة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

10:55 م الخميس 29 أبريل 2021
شديد الحرارة والقاهرة 36 درجة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

توقعات طقس الجمعة


كتب- أحمد مسعد:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود الجمعة، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على أن تكون درجات الحرارة كما يلي:

القاهرة العظمى 37- الصغرى 21

الإسكندرية العظمى 31 - الصغرى 20

طنطا العظمى 36 - الصغرى 21

مطروح العظمى 32 - الصغرى 19

السويس العظمى 37 - الصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 39 - الصغرى 25

أسوان العظمى 41 - الصغرى 27

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