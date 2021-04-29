"الزراعة": استمرار العمل في محطات إعداد وغربلة للتقاوي في أيام الإجازات

كتب- أحمد مسعد:

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول استمرار العمل في كافة محطات الإعداد والغربلة للتقاوي، على مستوى الجمهورية، في أيام العطلات، والذي يتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أنه تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعمل كافة محطات الإعداد والغربلة لتقاوي المحاصيل على مستوى الجمهورية في أيام العطلات، حفاظًا على عمليات الإنتاج، لافتًا إلى أنه تم التشديد على جميع محطات الإعداد والغربلة وعددها 14 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والعمل طوال أيام الأسبوع لتحقيق المستهدف من استلام كميات التقاوي الخام من مختلف المحاصيل الشتوية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.