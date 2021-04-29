"احمرار ودوخة".. العليا للفيروسات: أعراض الإصابة بفيروس كورونا تغيرت

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن أعراض فيروس كورونا في الموجة الثالثة لانتشار الفيروس تغيّرت عما كانت عليه في الماضي، موضحة أنه في الموجة الأولى كانت أهم الأعراض ارتفاع الحرارة والكحة وضيق النفس، لكن مع وجود التحورات في الفيروس بدأت الأعراض تتغير، ليصبح بعضها مرتبطًا بالجهاز الهضمي.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، قد نجلس مع أناس نعتقد أنهم ليسوا مرضى، ولكن نكتشف بعد ذلك أنهم مصابون بكورونا، موضحة أن طريقة ظهور الإصابة أصبحت مختلفة، فقد يحدث ألم بالحلق و"همدان" في الجسم، بجانب "دوخة وزغللة" واحمرار في العين.

وقالت: "الوضع أصبح واضحًا جدًا فالحالات تزيد في الموجة الثالثة مثلنا مثل باقي دول المنطقة والعالم"، موضحة أن تعامل مصر مع الموجة الأولى لكورونا كان ممتازًا، وتمكنا من السيطرة على الارتفاع المتزايد للفيروس، وعلينا أن نستغل ذلك بحيث لا يكون هناك حالات شديدة مثل الهند ودول أخرى.