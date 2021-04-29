الصحة توجه إرشادات للمواطنين للحفاظ على منزل آمن وخالي من كورونا

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان فيديوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وجهت فيه بعض الإرشادات التي يجب اتباعها للحفاظ على منزل آمن وخالي من فيروس كورونا.

ونصحت الوزارة، المواطنين بغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، وذلك على النحو التالي:

- التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية (غسل الأيدي-تطهير الأسطح- ارتداء الكمامة- التباعد الجسدي).

- إذا كان يعاني أي فرد من الأسرة من أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجات الحرارة يجب أخذ الاحتياطات أثناء الاختلاط به والاتصال بالخط الساخن 105.

- إذا كان أحد الأفراد في المنزل يعاني من أمراض مناعية أو أمراض مزمنة أو كان كبيراً في السن، فيجب تقليل الاختلاط والتقارب ومشاركة الأدوات معه.