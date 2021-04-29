الرعاية الصحية: صرف مكافأة استثنائية لأسر شهداء الأطقم الطبية بكورونا



كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، صرف منح لذوي شهداء الأطقم الطبية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسيعد وهي المنحة المقررة لدعم أسر المصابين والوفيات في حالة الوفاة أو الإصابة أثناء تأدية عملهم وفقًا للائحة الموارد البشرية للهيئة.

ووافق الدكتور أحمد السبكي، خلال رئاسته الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، على صرف مكافأة استثنائية إضافية لأسر شهداء الأطقم الطبية ضعف المنحة المقررة بلائحة الموارد البشرية للهيئة، وذلك دعمًا لهم وعرفانًا بجهود الشهداء من الأطقم الطبية لما بذلوه من عمل بجهد وإخلاص لخدمة المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وكذلك داخل مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال وعلاج مصابي فيروس كورونا.

كما قرر رئيس هيئة الرعاية الصحية، إطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء تأدية عملها على بعض المنشأت الصحية التابعة للهيئة، حيث سيتم إطلاق اسم الدكتورة سمر السيد بإدارة رضاء المنتفعين في وحدة طب أسرة بنك الإسكان بورسعيد على الوحدة، إضافة إلى إطلاق اسم الدكتورة جيلان هاني على وحدة السمعيات بمستشفى الحياة بورفؤاد المخصصة العزل ببورسعيد، وكذلك إطلاق اسم الممرضة شيماء مصطفى على أحد أقسام العزل بمستشفى الحياة بورفؤاد، وإطلاق اسم الدكتور فتحي عراقي على قسم الجراحة بمستشفى المبرة المخصصة للعزل ببورسعيد.

هذا، وكان قد دعا الدكتور أحمد السبكي، في بداية انعقاد المجلس بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء الأطقم الطبية، مؤكدًا ما بذلوه من جهد في توفير الرعاية الصحية للمرضى بالمنشآت الصحية للهيئة، وكذلك رعاية مصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل، مؤكدًا أنهم أبطال بما تحمله الكلمة من معنى، لما يقدموه من تضحيات لخدمة بلدهم وتوفير الرعاية الصحية الآمنة لهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تشديد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالهيئة وفروعها والمنشآت الصحية التابعة لها بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) وذلك إثر الموجة المنتشرة من الفيروس حاليًا، لافتًا إلى أنه تقرر دراسة عودة العمل بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 والخاص بتقسيم العمل بين الأطقم الطبية والعاملة بالمنشآت الصحية للهيئة طبقًا لجداول محددة تضمن توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك حماية الأطقم الطبية وذويهم والمجتمع ككل من فيروس كورونا، والحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من عدوى فيروس كورونا.