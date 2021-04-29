حدث في 8 ساعات| حقيقة صرف "الدعم الاستثنائي" لمحدودي الدخل.. وتفاصيل الموجة الحارة
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم استثنائي بقيمة 3000 جنيه لأسر من محدودي الدخل، ووفاة 4 أطباء بكورونا، والأرصاد تحذر من موجة الحر الشديد.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
الصحة توجه إرشادات للمواطنين للحفاظ على منزل آمن وخالي من كورونا
-
الرعاية الصحية: صرف مكافأة استثنائية لأسر شهداء الأطقم الطبية بكورونا
-
البابا تواضروس: فيروس كورونا أعطانا درسًا مهمًا.. وعلى الجميع الالتزام
-
"طاقة النواب": مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة مشروع قومي عملاق
-
السياحة: البنك المركزي يواصل جهوده لدعم القطاع في مواجهة تداعيات كورونا
-
بينهم شاب.. وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ496
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
225528
عدد المصابين
-
169308
عدد المتعافين
-
13219
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
150189056
عدد المصابين
-
127725334
عدد المتعافين
-
3162701
عدد الوفيات
إعلان