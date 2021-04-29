حدث في 8 ساعات| حقيقة صرف "الدعم الاستثنائي" لمحدودي الدخل.. وتفاصيل الموجة الحارة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم استثنائي بقيمة 3000 جنيه لأسر من محدودي الدخل، ووفاة 4 أطباء بكورونا، والأرصاد تحذر من موجة الحر الشديد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: