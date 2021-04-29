البحوث الفلكية يكشف موعد نهاية شهر رمضان وعيد الفطر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الفطر المبارك، وانتهاء شهر رمضان فلكيًا وتوقيت رؤية هلال شوال.

وقال المعهد، في بيان اليوم، إن موعد عيد الفطر المبارك، وفقاً للحسابات الفلكية، هو يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، على أن تكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:28 صباحا، حسب توقيت القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت حسب كل محافظة.

وأوضح المعهد، أن شهر رمضان2021 سيكون كاملاً، وعدته 30 يومًا، وأن يوم 29 رمضان، الموافق الثلاثاء 11 مايو 2021، هو موعد الرؤية لهلال شهر شوال، والذي من المقرر أن يكون يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام شهر شوال وهو عيد الفطر المبارك.

وتابع المعهد: "تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الخميس 13 مايو، والتي من المقرر أن تكون 3 أيام تنتهي يوم السبت 15 مايو 2021، ويولد هلال شوال يوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان 1442 هجريا، والموافق 2021 بعد غروب شمس يوم الرؤية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي".

يذكر أن تحديد بدايات الشهور العربية يتم من خلال اللجان العلمية التابعة لدار الإفتاء بالتنسيق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفقًا لعدة شروط لتحديد أماكن رؤية الهلال، سواءً هلال شهر رمضان أو شهر شوال.