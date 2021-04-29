أثناء تفقده أحد المشروعات.. السيسي يوجّه أسرة مصرية للالتزام بالإجراءات الاحترازية

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل والاستماع لآرائهم، مهنئًا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حرصاً على سلامتهم.

وذكر المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس تضمنت تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي، مرورًا بشارع عبدالحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادًا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلًا عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وتوسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

وتوقف الرئيس ليتحدث مع مجموعة من المواطنين، كانوا يستقلون دراجة بخارية، تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصًا على سلامتهم.