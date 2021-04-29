"طاقة النواب": مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة مشروع قومي عملاق

04:35 م الخميس 29 أبريل 2021
"طاقة النواب": مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة مشروع قومي عملاق

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعضو البرلمان، إن توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمثابة مشروع قومي عملاق وإضافة كبيرة لقطاع البترول المصري الذى يحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "عوض الله"، في بيان اليوم الخميس، أن المشروع يتمشى مع سياسة الدولة في تحويل مصر لمركز إقليمي عالمي لتجارة وتداول البترول والغاز، مؤكدًا أن توقيع العقد بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات سوف يجعل منطقة البحر الأحمر من المناطق الواعدة في هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة وسوف يوفر الالاف من فرص العمالة للشباب بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة.

وأشاد البرلماني، بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التي أكد فيها أن هذا المشروع الطموح يعد واحدًا من أركان استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات فى مصر، وأنه الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط.

مجلس النواب مجمع للبتروكيماويات العين السخنة البرلمان

الخبر التالى:

السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة (صور)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 225528

    عدد المصابين

  • 169308

    عدد المتعافين

  • 13219

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 150189056

    عدد المصابين

  • 127725334

    عدد المتعافين

  • 3162701

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس 6 أيام.. وهذه الظاهرة مسيطرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا