بتوجيهات من الرئيس السيسي.. طائرة نقل عسكري محملة بالمساعدات الطبية تصل إلى ليبيا (فيديو)

(مصراوي):

استمرارًا للدعم المصري للأشقاء في دولة ليبيا، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكري من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة ليبيا الشقيقة.

وتساهم المساعدات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن تقديره للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، ومساندتها المستمرة للشعب الليبي.

يأتي ذلك في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيدًا لعمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.