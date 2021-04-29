البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة وقداس القيامة بالكاتدرائية المرقسية

03:01 م الخميس 29 أبريل 2021
البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة وقداس القيامة بالكاتدرائية المرقسية

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد محدود.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إنه نظرًا لظروف الجائحة ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة، وعدم التجمعات، فإنها تعتذر عن أي استقبالات سواءً يوم العيد أو قبله، مقدرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع، مصلين أن يرفع الله عنا جميعًا هذا الوباء وأن يرحم عبيده في كل مكان ويشفي المصابين، ويعزي أسر الراحلين، وأن يعطي القوة والقدرة لكل المسؤولين وخاصة الأطباء والتمريض والفنيين الصحيين، في هذه المواجهة والتحدي الكبير.

وترأس البابا تواضروس الثاني اليوم قداس خميس العهد من دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط بحضور رئيس الدير ومجمع رهبان الدير. ​

البابا تواضروس الثاني الكرازة المرقسية عيد القيامة الكاتدرائية

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