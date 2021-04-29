بطول 73 كم.. وزير النقل يتفقد المرحلة الأولى من إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها للمنصورة

كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية اليوم الخميس لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في محافظتي القليوبية والدقهلية.

وبدأت الجولة، بتفقد الوزير يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لأعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في وذلك في المسافة من كوبري المرج حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حيث تم تفقد أعمال تنفيذ وإنشاء كوبري المرج، الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية، ليخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمُر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.

كما شملت الجولة تفقد كوبري مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم الذي يقع على امتداد مساره 136 عملا صناعيا، تشمل: 2 كوبري على النيل، 25 كوبري عند التقاطعات مع المحاور الرئيسية، 46 كوبري علوي، 63 نفقا، لافتا إلى أنه يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً

ولفت وزير النقل، إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

عقب ذلك، توجه وزير النقل لمتابعة مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة بطول 73 كم حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وذلك في المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 30 كم بتكلفة 4.3 مليار جنيه حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع 4 حارات مرورية + طريق خدمة.

وبدأ كامل الوزير، جولته بالمشروع بتفقد موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، لافتا إلى أن اتجاه المرور سيكون بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح وسيكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.



بعدها تابع الوزير أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع وتبلغ 7 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس وكوبري جمجرة وكوبري أسنيت وكوبري كفرشكر وكوبري المنشأة الكبرى وكوبري صهرجت وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد) وكذلك أعمال إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح بالإضافة إلى رفع كفاءة 13 مأخذ ري.

وتفقد الوزير أعمال إنشاء عدد من الكباري مثل كوبري جمجرة بعرض 12.8 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 3.6متر لكل حارة بتكلفة إجمالية قدرها 192 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 55%.

كما تفقد أيضا أعمال إنشاء كوبري أسنيت حيث يتم إنشاء الكوبري (اتجاه واحد) 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر + أرصفة + حارة مرورية أسفل الكوبري بعرض 5م (الجانب الأيمن) بتكلفة 126.2 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%، وكذلك تم متابعة أعمال إنشاء كوبري كفرشكر بطول 600 متر بعرض إجمالي 12.80 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر وأرصفة وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 191 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 51% بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ إنشاء كوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد بطول 1300 متر بواقع 4 حارات.

وتابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع، ووجه بموافاته بالخطة الزمنية الخاصة بمراحل تنفيذ الكوبري وتكثيف الأعمال على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل مع مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال.

ولفت إلى أن المشروع سيساهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.