وزير الزراعة يعلن افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنها بحيرة البردويل بما يسهم في زيادة إنتاج مصر من الأسماك.

وأضاف "القصير"، في بيان، اليوم الخميس، أن بحيرة البردويل فيها أفضل وأندر أنواع الأسماك ويتمتع إنتاجها بسمعة متميزة محليًا وعالميًا.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إنه تم افتتاح موسم الصيد بعد التنسيق بين وزارة الزراعة ومحافظة شمال سيناء وجمعيات الصيد وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

وأضاف مصيلحي، أنه بعد مراعاة الإجراءات الاحترازية تم الاحتفال في وجود عدد محدود من الجهات التنفيذية بالمحافظة وممثلين لهيئة الثروة السمكية والشركة الوطنية وأعضاء جمعيات الصيد بالبردويل.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن الصيادين أعربوا عن شكرهم للقيادة السياسية ووزارة الزراعة وجميع الجهات المعنية في الدولة على جهودهم لافتتاح موسم الصيد في موعده مؤكدين على اتباع الضوابط الخاصة بالصيد.

يذكر أن بحيرة البردويل وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية شهدت مؤخرًا تطورًا كبيرا سيؤدي إلى زيادة إنتاجها سواء للسوق المحلي أو التصدير الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي بالنقد الأجنبي.​