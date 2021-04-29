تجنب المخالطة اللصيقة.. 3 إرشادات من الصحة لمنع انتشار كورونا خلال الإجازات

01:52 م الخميس 29 أبريل 2021
تجنب المخالطة اللصيقة.. 3 إرشادات من الصحة لمنع انتشار كورونا خلال الإجازات

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في العطلات الرسمية وأثناء السفر.

ونبهت الوزارة، في منشور توعوي لها، على أهمية الالتزام بما يلي:

1- تجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال.
2- نظف يديك باستمرار بفركها بمطهر كحولي أو غسلها بالماء والصابون.
3- تجنب ملامسة العينين أو الأنف أو الفم.

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وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا كحول الماء والصابون

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