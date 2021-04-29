تجنب المخالطة اللصيقة.. 3 إرشادات من الصحة لمنع انتشار كورونا خلال الإجازات
كتب- محمد نصار:
وجهت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في العطلات الرسمية وأثناء السفر.
ونبهت الوزارة، في منشور توعوي لها، على أهمية الالتزام بما يلي:
1- تجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال.
2- نظف يديك باستمرار بفركها بمطهر كحولي أو غسلها بالماء والصابون.
3- تجنب ملامسة العينين أو الأنف أو الفم.
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