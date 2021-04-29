تجنب المخالطة اللصيقة.. 3 إرشادات من الصحة لمنع انتشار كورونا خلال الإجازات

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في العطلات الرسمية وأثناء السفر.

ونبهت الوزارة، في منشور توعوي لها، على أهمية الالتزام بما يلي:

1- تجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال.

2- نظف يديك باستمرار بفركها بمطهر كحولي أو غسلها بالماء والصابون.

3- تجنب ملامسة العينين أو الأنف أو الفم.