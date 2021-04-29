التنمية المحلية: مركز سقارة ينفذ 3 دورات تدريبية جديدة الأسبوع القادم

01:49 م الخميس 29 أبريل 2021
التنمية المحلية: مركز سقارة ينفذ 3 دورات تدريبية جديدة الأسبوع القادم

مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع القادم، 3 دورات تدريبية هي: تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإداري ومكاتب المتابعة الميدانية ودورة القيادة وإدارة الذات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم.

وبحسب بيان للوزارة، الخميس، تستمر دورة إدارة المشروعات "pmp" للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من دورات الأسبوع القادم 124 متدربا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية إعداد كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات في المحافظات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثه، موضحًا أن خطة تدريب مركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات والطلبات التدريبية في المحافظات وزيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات.

من ناحية أخرى احتفل اليوم مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي: دورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج (spss) للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إعداد دراسات الجدوى وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالإدارات الهندسية وإدارة التخطيط والمشروعات، بالإضافة إلى دورة تنمية قدرات المديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية والإقراض واستفاد من الدورات 122 متدربا من جميع المحافظات.​

مركز التنمية المحلية بسقارة دورات تدريبية أزمات الأمطار السيول

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