مرصد الكهرباء: 22 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

01:28 م الخميس 29 أبريل 2021
مرصد الكهرباء: 22 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مرصد الكهرباء

كتب- مصراوي:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، 22 ألفا و600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد ،في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفا و900 ميجاوات مقابل 25 ألفا و900 ميجاوات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و100 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية عشرة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

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