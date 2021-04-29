بالصور.. البابا تواضروس يغسل أرجل المشاركين في قداس "خميس العهد" بدير مارمينا

كتب- مينا غالي:

غسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أرجل الرهبان والكهنة المشاركين في قداس "خميس العهد" بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط.

ويأتي ذلك كجزء من طقس أو ترتيب قداس "خميس العهد" وهو الذي يأتي تنفيذًا لوصية السيد المسيح لتلاميذه وقت العشاء الأخير، حينما قام بغسل أرجل تلاميذه وأوصاهم بذلك.

وبعد انتهاء صلوات لقان خميس العهد (تبريك المياه)، من المقرر أن تبدأ صلوات القداس الإلهي، وهو القداس الذي يعد الأكثر أهمية للأقباط في العام نظرًا لأنه ذكرى تأسيس سر التناول، الذي يعد أحد الثوابت الهامة في الكنيسة القبطية والأكثر أهمية في صلوات القداسات.

ويترأس البابا تواضروس صلوات خميس العهد من دير الشهيد مارمينا العجائي بمريوط، في حضور الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، ومجمع رهبان الدير، دون حضور شعبي، وسط اجراءات احترازية مشددة تزامنا مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ويعرف خميس العهد، أيضا بالخميس المقدس وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح (عيد القيامة)، وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه وهو اليوم الذي غسل فيه السيد المسيح أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته كما يعد خميس العهد اليوم الخامس من أسبوع الآلام يسبقهٌ أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة.

وتحتفل الكنيسة في خميس العهد أو الخميس الكبير، بذكرى تسليم السيد المسيح تلاميذه سر الإفخارستيا (سر التناول)، وهو اليوم الذي تم فيه أيضًا –بحسب المعتقدات المسيحية- تسليم السيد المسيح من قِبل تلميذه يهوذا الإسخريوطي، الذي باعه لليهود وسلمه لهم مقابل 30 قطعة من الفضة.​

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