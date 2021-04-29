القابضة للمياه: غرفة عمليات والعمل بنظام الورديات خلال عيد العمال وشم النسيم
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن العمل يسير بانتظام داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة وذلك لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين خلال أيام العطلات وأعياد شم النسيم.
وأكد رسلان، في بيان، الخميس، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل جميع مواقع العمل في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين إدارات الطوارئ والأزمات في الشركات التابعة مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة القابضة، مع متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.
وأوضح أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.
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