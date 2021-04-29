جهاز مدينة العبور ينفذ حملة مسائية لرفع الإشغالات ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ حملة مسائية لرفع الإشغالات لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين بشوارع المدينة، وذلك بالتنسيق بين (إدارة الأمن بالجهاز - إدارة السحب والإزالة - رئاسة الأحياء).

وأوضح الغيطى، في بيان، الخميس، أن الحملة شملت الحيين الأول والثاني، ومحيط المجمع الإسلامي، ودوران الروضة، وشارع الشعراوي، وشارع الشباب، ومحيط سنتر الياسمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وستستمر الحملات تباعا، بهدف منع عودة هذه الظواهر السلبية.

وفي سياق متصل، وجه المهندس عبدالرءوف الغيطي، الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق بتكثيف أعمال رفع الإشغالات ومخلفات الباعة الجائلين، وسرعة الانتهاء من أعمال نقل سيارات بيع السلع الغذائية من أمام المجمع الإسلامي بالحي الأول إلى الجهة المقابلة بساحة انتظار السيارات لاستعادة المدينة وجهها الحضاري.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن سيارات بيع السلع الغذائية كانت تعيق حركة المرور بالحي الأول وتمت عملية النقل وتحقيق السيولة المرورية.

كما شدد رئيس جهاز مدينة العبور، على محاربة التعديات والإشغالات بحملات يومية مكثفة ودائمة لتشمل جميع أحياء المدينة المختلفة، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع بدروم للقطعة رقم 18 بلوك 17108 عائلي بالحي الثامن، وذلك لبناء الردود وتمت إزالة التعديات بمعرفة وعلى نفقة المالك.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، على استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.​