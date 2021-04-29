ثاني أيام الموجة.. استمرار ارتفاع الحرارة والعظمى تصل لـ 39 درجة

11:29 ص الخميس 29 أبريل 2021
ثاني أيام الموجة.. استمرار ارتفاع الحرارة والعظمى تصل لـ 39 درجة

طقس شديد الحرارة

كتب- محمد نصار:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة، اليوم الخميس تسجل على القاهرة 36-19، والإسكندرية 30-18، ومطروح 32-18، وسوهاج 37-22، وقنا 37-23، وأسوان 39-24.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن بدء موجة حارة جديدة من أمس الأربعاء وتستمر حتى الاثنين من الأسبوع القادم.​

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