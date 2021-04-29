ثاني أيام الموجة.. استمرار ارتفاع الحرارة والعظمى تصل لـ 39 درجة
كتب- محمد نصار:
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
وحول درجات الحرارة، اليوم الخميس تسجل على القاهرة 36-19، والإسكندرية 30-18، ومطروح 32-18، وسوهاج 37-22، وقنا 37-23، وأسوان 39-24.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن بدء موجة حارة جديدة من أمس الأربعاء وتستمر حتى الاثنين من الأسبوع القادم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
225528
عدد المصابين
-
169308
عدد المتعافين
-
13219
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
150189056
عدد المصابين
-
127725334
عدد المتعافين
-
3162701
عدد الوفيات
إعلان