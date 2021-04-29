الإسكان: تنفيذ عدة مشروعات للطرق والمحاور الرئيسية بمدينتي السادات والشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم وجارٍ العمل في عدد من مشروعات الطرق التي تخدم المحاور الرئيسية بالمناطق السكنية والصناعية بالمدينة، مؤكدا على أنه يتم المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المدن الجديدة، ومتابعة أعمال المشروعات الجارية.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للحي المميز بأطوال 48 كيلو مترا، بنسبة إنجاز تخطت 90%، كما يتم تنفيذ شبكة الطرق الداخلية لحي النور بأطوال 18 كم بنسبة إنجاز تخطت 90% أيضا.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه يتم رفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمي بطول 35 كم، وعمل حارات تهدئة كمرحلة أولى لخدمة أهالي مدينة السادات والمترددين عليها ذهابا وإيابا من مدينة السادات إلى محافظات الدلتا بنسبة إنجاز بلغت 90%، وكذا رفع كفاءة طريق برك الأكسدة بطول 12 كم كمرحلة أولى، لخدمة برك الأكسدة والمدينة الغذائية بنسبة إنجاز بلغت 50%.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم وضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطرق التي تربط مطلع ومنزل كوبري سيارات بمدخل الإسماعيلية (2) بالتزامن مع قرب افتتاحه، حيث تم البدء في ربط الطرق على مطلع ومنزل الكوبري.

وأضاف رئيس الجهاز، أن كوبرى سيارات مدخل (2) الواقع على طريق القاهرة / الإسماعيلية، والمار أعلى القطار الكهربائي خط (عدلى منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) والجاري تنفيذه، يعتبر أحد المشروعات الكُبرى التي تحقق سهولة الانتقال بكل يسر من وإلى المدينة، بجانب تطوير المنطقة المحيطة، والبدء في أعمال التجهيز اللازم لتنفيذ طبقة الأسفلت بهدف عدم تأثر الحركة المرورية للسيارات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تستهدف الربط على 3 محاور رئيسية، الأول والثاني بمنزل الدخول للمدينة، حيث سيتم إنشاء ميدان ارتكازي لنقل الحركة المرورية إلى الطريق الجديد محور "خالد مغربي"، والذي ينقل الحركة مباشرةً إلى محطة القطار الكهربائي حتى الطريق الدائري الأوسطي والمحور الغربي، كما يربط الميدان الحركة على محور "السادات" الذي يتوسط مدينة الشروق.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن المطلع باتجاه الخروج من محور "جمال عبدالناصر" أوشك على الانتهاء، حيث تم ضبط منسوب طبقة الأسفلت مع طريق الخروج، ويتبقى التشطيبات النهائية للانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل.​