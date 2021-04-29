ذكرى العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه.. ننشر أبرز المعلومات عن "خميس العهد"

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلوات "خميس العهد" من دير الشهيد مارمينا العجائي بمريوط، في حضور الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، ومجمع رهبان الدير، دون حضور شعبي، وسط إجراءات احترازية مشددة تزامناً مع مواجهة فيروس كورونا.

وأقام البابا تواضروس صلوات باكر خميس العهد (البصخة المقدسة)، ثم يعقبها لقان خميس العهد، وهو الذي يتم فيه تبريك المياه، ويُختتم بغسل البابا لأرجل الأساقفة والرهبان الحاضرين تنفيذًا لوصية السيد المسيح، ويعقبه إقامة صلوات القداس الإلهي.

ويعرف خميس العهد، أيضاً بالخميس المقدس وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح (عيد القيامة)، وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه وهو اليوم الذي غسل فيه السيد المسيح أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته كما يعد خميس العهد اليوم الخامس من أسبوع الآلام يسبقهٌ أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة.

وتحتفل الكنيسة في خميس العهد أو الخميس الكبير، بذكرى تسليم السيد المسيح تلاميذه سر الإفخارستيا (سر التناول)، وهو اليوم الذي تم فيه أيضًا –بحسب المعتقدات المسيحية- تسليم السيد المسيح من قِبل تلميذه يهوذا الإسخريوطي، الذي باعه لليهود وسلمه لهم مقابل 30 قطعة من الفضة.

وسمي خميس العهد في مصر بـ "خميس العدس" حيث كان مسيحيو مصر يطبخون فيه العدس المصفي ويسميه أهل الشام خميس الأرز أو خميس البيض وكذلك مسيحيون الأندلس يسمونه خميس أبريل وكان الفاطميون يحتفلون بهذا العيد مشاركة لرعاياهم من الأقباط ومن رسومهم فيه ضرب نقود تذكارية من الذهب تسمى خراريب (جمع خروبة)، توزع على رجال الدولة بمقادير معلومة.

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