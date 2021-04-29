السيسي يوافق على خطابات متبادلة بشأن منحة يابانية بقيمة مليار ين

وزيرة التضامن: مصر تمر بلحظة تاريخية من الاستثمار الحقيقي في البشر

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس برقم 17 لسنة 2021، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 696 لسنة 2020.

يأتي قرار الرئيس بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والحكومة اليابانية، بشأن تقديم منحة للحكومة المصرية قيمتها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بتاريخ 21/10/2020.