حدث ليلاً| توجيه رئاسي بتوسيع نطاق حياة كريمة ومطالبات بحظر تجوال

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، خروج 643 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169308 حالة حتى اليوم.

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‏البرلمان الأوروبي يُقر قيودًا على المنصات الإلكترونية لحذف المحتويات الإرهابية

أقر البرلمان الأوروبي قيودا مشددة تفرض على المنصات الإلكترونية حذف المحتويات "ذات الطابع الإرهابي" في غضون ساعة. وكان هذا النص تم التوافق بشأنه في ديسمبر بين البرلمان والمجلس الأوروبي.

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أطفال فتحوا المزلقان.. السكة الحديد ترد على فيديو "عدم وجود خفير" بمنفذ أبو شوشة

أصدرت هيئة السكة الحديد، بيانا ردا على الفيديو المنتشر على سوشيال ميديا، والذي يشير إلى عدم وجود خفير بمنفذ أبو شوشة المحطة بكيلو 525 /900 على المنفذ.

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برلماني يدعو وزيرة الصحة لشرح الوضع الحقيقي للموجة الثالثة لكورونا أمام "النواب والشيوخ"

دعا محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للاجتماع بممثلي الشعب بمجلسي الشيوخ والنواب، لعرض الوضع الحقيقي للموجة الثالثة لكورونا، وشرح الموقف بالكامل بشأن الإجراءات الخاصة لمجابهتها، مع شرح مدى استعداد المستشفيات.

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وزيرة التخطيط: المواطن لن يتحمل أي أعباء في برنامج الإصلاح الهيكلي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المواطن المصري لن يتحمل أي أعباء في برنامج الإصلاح الهيكلي وإنه سيشعر على المدى المتوسط بأمور جيدة بفضل هذا البرنامج.

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وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتوسيع نطاق حياة كريمة لتطوير الريف المصري

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك صحوة كبيرة فى الوعي والفكر المصري، مضيفة أن الفترة السابقة شهدت تعافى الاقتصاد والذي تجاوز أزمة كورونا بأقل الخسائر .

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رئيس الوزراء يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء جموع المصريين الأقباط من داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله عليهم بالسعادة والخير.

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السودان: جائحة كورونا أدت إلى تفاقم الفقر

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، ضرورة عمل الدول والمنظمات والأفراد سوياً لاحتواء تداعيات فيروس كورونا على فئات المجتمع الأكثر تأثرا كالنساء واللاجئين والنازحين، لافتة إلى تفاقم الفقر وزيادة العنف القائم على الجنس الاجتماعي.

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"جارديان": علماء بارزون يحثون المملكة المتحدة على مشاركة لقاحات كورونا مع الدول الفقيرة

حث كبار العلماء في مختلف أنحاء بريطانيا على مشاركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) التي اشترتها لندن، مع الهند والدول الأكثر فقرا، لمواجهة الإرتفاع الحاد في أعداد الوفيات والحد من انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

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سامح شكري: إثيوبيا رفضت بعض الوساطات الإقليمية والدولية لحل الأزمة

أكد، وزير الخارجية، سامح شكري، أن أزمة سد النهضة تواجه تعنتًا إثيوبيًا، مشيرًا إلى أن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات الإقليمية والدولية لحل الأزمة.

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بعد 100 يوم رئاسة .. بايدن يعتزم مخاطبة جلسة مشتركة للكونجرس

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإدلاء بأول خطاب يلقيه أمام جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الخميس، (الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة).

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