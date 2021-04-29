كورونا في 24 ساعة| 5 محافظات هي الأعلى إصابة.. وانتشار السلالة الهندية

07:00 ص الخميس 29 أبريل 2021
كورونا في 24 ساعة| 5 محافظات هي الأعلى إصابة.. وانتشار السلالة الهندية

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، خروج 643 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169308 حالة حتى اليوم.

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وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كورونا في 24 ساعة انتشار السلالة الهندية

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