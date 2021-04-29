اليوم.. إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء
يبدأ اليوم الخميس، أول أيام الإجازات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة، وهي الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، والتي كان قد تم ترحيلها بدلاً من الأحد الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قرارا بأن يكون اليوم الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.
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