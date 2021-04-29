اليوم.. مصر للطيران تسير 61 رحلة جوية
تسير مصر للطيران اليوم الخميس، 61 رحلة جوية بمعدل 46 رحله دولية إلى كل من بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، الخرطوم.
كما يتم تسيير 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر و أسوان ومرسى علم، و4رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٩٨٤ راكبا.
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