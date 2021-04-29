أطفال فتحوا المزلقان.. السكة الحديد ترد على فيديو "عدم وجود خفير" بمنفذ أبو شوشة

كتب - أسامة علي:

أصدرت هيئة السكة الحديد، بيانا ردا على الفيديو المنتشر على سوشيال ميديا، والذي يشير إلى عدم وجود خفير بمنفذ أبو شوشة المحطة بكيلو 525 /900 على المنفذ.

وأوضحت السكة الحديد في بيان لها، تفاصيل الواقعة وهي كالتالي:

1 منفذ محطة أبو شوشة يقع بالكيلومتر 525/900 ومعين له ثلاثة فنيين يقومون بعمل خفراء منافذ وأسمائهم ( ثروت محمد احمد - سامح مينا شمشون - ملاك ظريف صادق) وهم يعملون بنظام 12/24 والمنفذ يغلق محليا ويتربس عليه من بلوك 1 ابوشوشة.

2. لا يستطيع خفير المنفذ فتح البوابة إلا بعد فتح الترباس من البلوك أى أن المنفذ مرتبط من البلوك ويوجد سيمافورات حامية عليه طالع / نازل ولا يتمكن ملاحظ البلوك من فتح السيمافورات الحامية للمنفذ الا بعد غلق البوابة الخاصة بالمنفذ بمعرفة خفير المنفذ المعين والتأمين عليها من البلوك بملاوينة ترباس البوابة.

3. بمفاجئة المنفذ تبين وجود خفير المنفذ بالمنفذ وعرف بأنه لم يغادر المنفذ منذ استلامه العمل وردية نهاراً من الساعة السابعة صباحاً، وإنما حدثت مشادة بينه وبين أحد الأهالى بعد غلقه المنفذ لقطار 2011 والذى يطلب منه فتح البوابة لكى يتمكن من العبور بتروسيكل وتم رفض خفير المنفذ فتح البوابة الا بعد مرور القطار حيث أن البوابة متربس عليها من البلوك وأثناء مرور قطار 2011 كان خفير المنفذ متواجد في الناحية الأخرى من المنفذ لمناظرة القطار لمنع المارة من عبور المنفذ أثناء مرور القطار.

4. أفاد ملاحظ البلوك الشغال وردية نهار ببلوك 1 أبو شوشة بأنه قبل التصريح لقطار 2011 تنبه على خفير المنفذ الشغال ورد عليه وتجاوب بالغلق وهو ثروت محمد احمد الشغال وردية نهاراً.

5. قام بعض الأطفال بالعبث بملاوينة فتح وغلق المزلقان بعد قيام ملاحظ البلوك فك ترباس البوابة لفتح المنفذ أمام المركبات والركاب بعد عبور قطار 2011 وعليه تم اتخاذ الإجراءات الآتية:

6. تم مجازاة ثروت محمد احمد الشغال وردية نهاراً على المنفذ بخمسة عشر يوما جزاء بالقسيمة رقم 81773 بسبب السماح بتواجد أطفال بالقرب من غرفة خفير المنفذ.