قائد قطار يتفادى الاصطدام بلودر بالقرب من محطة أشمون

كتب - أسامة علي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء سير قطار رقم ٥٤٦ طنطا /منوف / القاهرة، الأربعاء، فوجئ قائد القطار أثناء المسير في المسافة بين أشمون والحلواصي، بلودر يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 400/24.

وأكدت السكة الحديد، في بيان لها، أنه على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام اللودر وتفادي وقوع الإصطدام بالقطار.

وأوضحت الشركة الحديد، أنه حدث احتكاك بشبكة الجرار مع شوكة اللودر وتم فك الاشتباك، واتخذ السائق الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطار، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة منوف.

وأهابت السكة الحديد، بقائدي المركبات توخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية، و الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك، واتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.