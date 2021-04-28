أبرزها الفراولة والليمون.. الصحة تكشف الأغذية المقوية للمناعة ضد كورونا

11:51 م الأربعاء 28 أبريل 2021
أبرزها الفراولة والليمون.. الصحة تكشف الأغذية المقوية للمناعة ضد كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح الأغذية الغنية بفيتامين سي تقوي المناعة، وتقلل التوتر، وتغذي المخ.

ونصحت الوزارة، المواطنين، بتاولها لتعزيز صحة جسم الإنسان خاصةً خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت أن الأغذية تتمثل في البرتقال والفراولة والكيوي والليمون، موضحةً أن هذه الأغذية غنية بمضادات الأكسدة وتحسن أداء الجهاز المناعي وتقلل التوتر، وتحتوي على السكر الطبيعي الذي يعد غذاء ووقود للمخ.

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وزارة الصحة الفراولة الليمون الأغذية المقوية للمناعة فيروس كورونا

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