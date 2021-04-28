سياحة النواب: التوافد على متحف الحضارة أكبر دعاية لجذب السياحة العالمية لمصر

كتب - نشأت علي:

اعتبر أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، توافد كبار المسئولين من مختلف دول العالم من رؤساء ووزراء ونجوم الفن والرياضة والسياح والزوار من المصريين على متحف الحضارة بالفسطاط ، بعد افتتاح أبوابه للجمهور والسياح، بمثابة أكبر دعاية لجذب السياحة العالمية لمصر.

وطالب إدريس فى بيان له، الأربعاء، الجهات المعنية بتسليط الضوء على جميع من يقومون بزيارة المتحف، خاصة من كبار المسئولين من رؤساء ووزراء ورؤساء مؤسسات دولية للترويج للسياحة، حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح أن المتحف يعد واحدا من أهم المقاصد الأثرية والسياحية لكل سياح العالم الوافدين لمصر، موجها التحية للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار و الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، لحرصهما على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل جميع المناطق السياحية والأثرية والمطارات المصرية، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك إشادة سياح العالم بهذه الإجراءات.