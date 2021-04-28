الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة القومية للغذاء بشأن القواعد الملزمة للمعايير الميكروبيولوجية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2021 ن بشأن القواعد الفنية الملزمة للمعايير الميكروبيولوجية للمواعد الغذائية.

ونصت المادة الأولى على أن تضع هذه القواعد الفنية الملزمة المعايير الميكروبيولوجية معينة من الكائنات الحية الدقيقة (بكتيريا وفطريات وفيروسات وطفيليات)، وقواعدها التنفيذية التى يتعين على مسؤولي المنشآت الغذائية الامتثال لها عند تطبيق التدابير الصحية.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي: