الصحة تكشف مواعيد غسل الأيدي للوقاية من الإصابة بكورونا

11:25 م الأربعاء 28 أبريل 2021
الصحة تكشف مواعيد غسل الأيدي للوقاية من الإصابة بكورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يكشف التوقيتات التي تحتاج فيها إلى غسل يديك للوقاية من الإصابة بفيروس كورون.

وقالت الوزارة، إن التوقيتات التي ينبغي فيها غسل الأيدي للوقاية من كورونا، هي على النحو التالي:

- قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله.

- بعد السعال أو العطس.

- بعد استخدام دورة المياه.

- بعد لمس الحيوانات.

- قبل وبعد رعاية شخص مريض.

- قبل وبعد تغيير حفاضات الطفل.

- بعد لمس القمامة.​

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وزارة الصحة مواعيد غسل الأيدي الوقاية من كورونا فيروس كورونا

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