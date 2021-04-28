الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بدير الشهيد مارمينا العجائبى بصحراء مريوط

كتب - مينا غالي:

أعلن الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، أنه وقع حريق محدود اليوم بمخزن تعبئة زجاجات زيت البركة الخاص بالدير.

وأضاف الأنبا كيرلس آفا مينا في بيان له، الأربعاء، أن قوة من الحماية المدنية تولت السيطرة على الحريق، ولم يصب أي شخص بأي أضرار، وأسفر الحريق عن خسائر مادية طفيفة.

وتقدم رئيس دير مارمينا العجائبي، بخالص الشكر لكافة الأجهزة المعنية على سرعة التعامل مع الموقف.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدا، قداس خميس العهد من دير مارمينا بمريوط بحضور رئيس الدير ومجمع رهبان الدير دون حضور شعبي.