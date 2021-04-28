وزير التموين: إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلي في هذه الأوقات

10:57 م الأربعاء 28 أبريل 2021
وزير التموين: إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلي في هذه الأوقات

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

كتب - محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العمل مستمر بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وقرر وزير التموين، إيقاف العمل بكافة مواقع الاستلام يوم الأحد المقبل بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، وبمواقع استلام القمح المحلي في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل ثالث أيام العيد، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تستلم الأقماح المحلية.

وأكد المصيلحي، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد الأقماح المحلية، مشيراً إلى أن جميع المواقع التي تستلم الأقماح المحلية والتي يصل عددها إلى 450 موقع تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

علي المصيلحي وزارة التموين القمح

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