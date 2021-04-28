الصحة توضح طرق التغذية السليمة للأطفال للحماية من فيروس كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا، التي تساعد في تقوية مناعتهم وتحميهم من الإصابة بالعدوى.

وأكدت الوزارة، أن التغذية السليمة للأطفال تعمل على تقوية جهاز المناعة بالجسم، كونها هي أولى خطوط الدفاع ضد العدوى التالية:

- أضرار سوء التغذية.

- الضعف العام بالجسم.

- ضعف جهاز المناعة.