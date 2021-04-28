وزيرة التضامن: استراتيجية تنمية المواطن تخضع لإشراف رئيس الوزراء

10:28 م الأربعاء 28 أبريل 2021
وزيرة التضامن: استراتيجية تنمية المواطن تخضع لإشراف رئيس الوزراء

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب - مينا غالي:

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن مصر تنهض بمؤشرات جودة الحياة والخدمات، مشيرة إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية ومحور خدمى وتنمية المشروعات بمشاركة عدد من الجهات.

وأضافت القباج خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الخميس، أن تلك المؤشرات من بينها شق اقتصادي وخدمي وقانوني واقتصادي وملف الزواج المبكر والتوعية الدينية والإعلامية فيما يخص تنظيم الأسرة.

وأشارت القباج، إلى أن الخطة يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة لها دور كبير وأيضا الجمعيات الأهلية لها دور كبير فى المشاركة فى العديد من المشروعات .

وواصلت القباج، أن هناك مشروعات هامة نتحدث عنها وهى مشروع تطوير القرى وهناك العديد من الموضوعات التى تتحدث عن الفقر، واليوم أيضا نتحدث عن المرأة وعملها وتحديد عدد الأفراد فى الأسر المصرية، وأيضا خفض الزواج المبكر.

نيفين القباج وزيرة التضامن مؤشرات جودة الحياة تنمية الأسرة المصرية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. سان جيرمان 1 - 2 مانشستر سيتي.. رائعة محرز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا