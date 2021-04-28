انفجار نافورة نارية.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف أسباب ارتفاع نشاط الشمس

كتب - يوسف عفيفي:

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أسباب ارتفاع نشاط الشمس، موضحا أن الشمس أنتجت خلال اليومين الماضيين، 3 انبعاثات كتلية إكليلية ساطعة نسبيًا (سحب من الغاز المتاين).

وقال أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك"، إن هذه الانبعاثات تندفع إلى يسار ويمين الكرة الأرضية، دون اصطدام مباشر بالمجال المغناطيسي للكرة الأرضية.

وأشار إلى أن واحدة من تلك الانبعاثات، مصدرها "انفجار نافورة نارية"، ربما يضرب المجال المغناطيسي للأرض بشكل ضعيف في 30 أبريل الحالي، لكن التوقعات غير مؤكدة.

وتابع أبو زاهرة: أن حدوث عاصفة شمسية ليست بحاجة إلى بقعة شمسية، وأثبتت الشمس ذلك في 25 أبريل عندما انفجرت منطقة خالية من البقع في النصف الجنوبي للشمس.. حيث انفجرت شعيرة مغناطيسية واندفعت نحو الفضاء حاملة معها "نافورة نارية" نصف دائرية خلفها، وقد وثق مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا ذلك الحدث.

وأوضح أبو زاهرة، أن الشعيرة المغناطيسية المتفجرة تمزقت عبر الغلاف الجوي للشمس، وقذفت بسحابة من البلازما إلى الفضاء، إلا أنها ليست في مسار مباشر نحو الأرض في معظمها.

ملحوظة: الصورة المرفقة للشمس صباح اليوم الثلاثاء جاءت بواسطة مرصد ديناميكا الشمس.