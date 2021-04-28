كرم جبر: وزارة التضامن لديها مشروعات كبيرة وغير مسبوقة

10:17 م الأربعاء 28 أبريل 2021
كرم جبر: وزارة التضامن لديها مشروعات كبيرة وغير مسبوقة

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب - مينا غالي:

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وزيرة التضامن هي المسئولة عن إعانة الأسر الفقيرة ,المرأة المعيلة، ومحدودي الدخل، والأكثر احتياجا، مؤكدا أن هذا الجانب مهم جدا في حياة المصريين، وذلك لأن الحياة في مصر تسير في اتجاهين؛ مساعدة جميع فئات المجتمع، وتقديم أقصى درجات الرعاية الكاملة لمحدودي الدخل.

وأوضح جبر، خلال كلمته بالجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، بحضور وزيرة التضامن، أن الدكتورة نيفين القباج، لديها مشروعات كبيرة، وغير مسبوقة في تاريخ مصر، وأثبتت أن الوطن مسئولا عن جميع أبنائه، ويقدم رعاية خاصة للمحتاجين أكثر من غيرهم.

ورحب جبر، بوزيرة التضامن الاجتماعي، وهنأ الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه الأيام المباركة التي تشهد مجموعة من أعياد المسلمين والإخوة الأقباط وشم النسيم.

كرم جبر وزارة التضامن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعانة الأسر الفقيرة

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