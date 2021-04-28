وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتوسيع نطاق حياة كريمة لتطوير الريف المصري

10:15 م الأربعاء 28 أبريل 2021
وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتوسيع نطاق حياة كريمة لتطوير الريف المصري

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب - مينا غالي:

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك صحوة كبيرة فى الوعي والفكر المصري، مضيفة أن الفترة السابقة شهدت تعافى الاقتصاد والذي تجاوز أزمة كورونا بأقل الخسائر .

وأضافت وزيرة التضامن، خلال الجلسة الحوارية المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الأربعاء، أن مصر أصبحت ذات رؤية واضحة فى الحماية بشكل عام للمواطن، مشيرة إلى أنه كان هناك إصلاحات تمس الاقتصاد المصري وجودة التعليم ونوعية حياة المواطن المصرى.

ولفتت إلى أن الوزارة تركز على تكافؤ الفرص التعليمية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى وجه بتوسيع نطاق حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر.

نيفين القباج مبادرة حياة كريمة الريف المصري وزارة التضامن الاجتماعي

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