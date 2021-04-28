التموين تتعاقد على ٦٧٢٠٠ ألف طن زيت صويا
كتب - محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدها على كمية ٦٧٢٠٠ ألف طن زيت صويا خام، منها ٣٥٧٠٠ طن إنتاج محلي بالجنيه، و ٣١٥٠٠ ألف طن خام مستورد، ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر ٢٠٢١.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.
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