التموين تتعاقد على ٦٧٢٠٠ ألف طن زيت صويا

10:15 م الأربعاء 28 أبريل 2021
التموين تتعاقد على ٦٧٢٠٠ ألف طن زيت صويا

زيت صويا

كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدها على كمية ٦٧٢٠٠ ألف طن زيت صويا خام، منها ٣٥٧٠٠ طن إنتاج محلي بالجنيه، و ٣١٥٠٠ ألف طن خام مستورد، ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.

زيت صويا وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية التموين

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