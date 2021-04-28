التموين تتعاقد على ٦٧٢٠٠ ألف طن زيت صويا

كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدها على كمية ٦٧٢٠٠ ألف طن زيت صويا خام، منها ٣٥٧٠٠ طن إنتاج محلي بالجنيه، و ٣١٥٠٠ ألف طن خام مستورد، ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.