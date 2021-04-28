الصحة تكشف أهمية شرب الماء بكثرة للمصاب بكورونا خلال فترة العزل المنزلي

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفو جرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح أهمية شرب الماء بكثرة للمصاب بفيروس كورونا خلال فترة العزل المنزلي.

ونصحت الوزارة، المواطنين بتناول شرب الماء من 8 إلى 10 أكواب للحفاظ على درجة حرارة الجسم والصحة العامة ومقاومة الأمراض وحيوية الجسم.

وأشارت إلى أن الماء هو الخيار الأفضل، لكن يمكن شرب عصائر الفواكه الطبيعية بدون السكر أو استبدال السكر.

وتابعت الوزارة: يمكنك التواصل مع غرفة وزارة الصحة والسكان لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي مجانًا، من خلال إرسال كلمة (عزل) إلى الرقم ١٤٤٠.