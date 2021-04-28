رئيس الوزراء يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء جموع المصريين الأقباط من داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله عليهم بالسعادة والخير.

وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة المواطنة التى تسود بين جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه ومعتقداته، وستظل صماما لفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذى يكتسب عظمته من تنوعه.