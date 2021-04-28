رئيس الوزراء يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

09:31 م الأربعاء 28 أبريل 2021
رئيس الوزراء يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

مصطفى مدبولي

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء جموع المصريين الأقباط من داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله عليهم بالسعادة والخير.

وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة المواطنة التى تسود بين جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه ومعتقداته، وستظل صماما لفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذى يكتسب عظمته من تنوعه.

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء عيد القيامة المجيد الأقباط

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