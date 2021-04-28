حدث في 8 ساعات| البرلمان يزف بشرى لـ 36 ألف معلم.. والصحة تعلن المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة الصحة ارتفاع معدل إصابات كورونا 5 أضعاف عن العام الماضي، وتوجيه القوات المسلحة طائرة مساعدات طبية للكونغو الديمقراطية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: