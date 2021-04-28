عمرو موسى وشخصيات عامة يزورون متحف الحضارة

08:03 م الأربعاء 28 أبريل 2021
عمرو موسى وشخصيات عامة يزورون متحف الحضارة

مصراوي استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، عدد

مصراوي

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ومنير فخري وزير السياحة الأسبق، ومصممة المجوهرات عزة فهمي، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورجل الأعمال خالد أبو طالب، والدكتور زياد بهاء الدين مستشار رئيس الوزراء السابق ووزير التعاون الدولي الأسبق وعائلاتهم.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، في بيان صحفي اليوم، أن الزيارة تضمنت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث أعربوا عن فخرهم بما شاهدوه بالمتحف الذي وصفوه بالإنجاز العظيم والهام فهو من أكبر مشروعات مصر القومية.

ويواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبال زائريه والذين يحرصون على زيارته لمشاهدة تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، والمومياوات الملكية التي استقبلها المتحف أوائل الشهر الجاري في موكب مهيب قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

مصراوي استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ومنير فخري وزير السياحة الأسبق، ومصممة المجوهرات عزة فهمي، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورجل الأعمال خالد أبو طالب، والدكتور زياد بهاء الدين مستشار رئيس الوزراء السابق ووزير التعاون الدولي الأسبق وعائلاتهم. وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، في بيان صحفي اليوم، أن الزيارة تضمنت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث أعربوا عن فخرهم بما شاهدوه بالمتحف الذي وصفوه بالإنجاز العظيم والهام فهو من أكبر مشروعات مصر القومية. ويواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبال زائريه والذين يحرصون على زيارته لمشاهدة تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، والمومياوات الملكية التي استقبلها المتحف أوائل الشهر الجاري في موكب مهيب قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

عمرو موسى متحف الحضارة منير فخري

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| البرلمان يزف بشرى لـ 36 ألف معلم.. والصحة تعلن المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. سان جيرمان 0 - 0 مانشستر سيتي.. نصف نهائي الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا