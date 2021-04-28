تزامنا مع عيد القيامة وشم النسيم.. وزير التموين: متابعة الأسواق وصرف الدعم للمواطنين بانتظام

كتب محمد سامي:

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،إنه أصدر توجيهاته لكل قطاعات الوزارة من رقابة وتوزيع ومطاحن ومخازن جمله ومخابز ومجمعات استهلاكية ومنافذ صرف السلع التموينية، للعمل أيام العطلات الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء اليوم والأعياد.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك استعداداً لأعياد القيامة أعاده الله على مصر بالخير وأعياد شم النسيم.

وأكد المصيلحي، أنه أصدر تعليماته إلى المديريات للعمل بنسبة 50% من القوى العاملة الموجودة بها خلال العطلات الرسمية والأعياد لمواجهة أي طارئ ومتابعة عمل مخازن الجملة ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز.

وأشار المصيلحي، إلى أنه وجه بعمل منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية وكذلك المطاحن والمخابز وشركات السكر، وشركات الزيوت وكذلك شركات الصناعات الغذائية (قها وادفينا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كل احتياجات المواطن من الخبز المدعم وكذلك السلع التموينية هذه الأيام سواء في العطلات الرسمية أو الأعياد.

ومن جانبه، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي هي إنشاء غرف عمليات بكل مديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة الأسواق.

وقال كمال، إن توجيهات المصيلحي شملت أيضا تكثيف الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز هذه الأيام للتأكد من عملها بكفاءة.

وأشار إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتى الجملة مع مكاتب التموين سيعملان خلال مدة الإجازة المقررة اليوم من مجلس الوزراء لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمواطن فى الأول من مايو القادم وكذلك كل منافذ الصرف من مجمعات استهلاكية أو بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.